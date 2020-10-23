السعودية.. مصرع شخصين وجرح خمسة بانقلاب صهريج على 3 سيارات - فيديو

أظهر مقطع فيديو حادث انقلاب صهريج للمياه على 3 سيارات بدوار الكرة الأرضية على طريق الملك عبد العزيز شمال محافظة جدة.

ويبدو في الفيديو صهريج للمياه منقلب على ثلاث سيارات، منها واحدة سقط عليها بشكل كامل وأخرى على أجزاء منها، وتسرب المياه منه على المركبات والشارع.

وأشارت المعلومات المتداولة، إلى أن الحادث أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، حالتان خطيرتان وأخرى متوسطة، وحالتان تم التعامل معهما وعلاجهما في الموقع، من قبل الهلال الأحمر السعودي.



المصدر: "سبق"