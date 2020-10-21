تقرير: التربية الكويتية تصرف لمعلم مسجون راتبه لـ3 سنوات وترقيه وظيفيا

أشار تقرير عن مخالفات وزارة التربية الكويتية، أنها استمرت وعلى مدى 3 سنوات في صرف رواتب لمعلم كويتي مسجون، من دون أن تنتبه إلى ذلك، بل ورقّته درجة وظيفية معتمدة على تقييم كفاءته.

وكشف التقرير، الذي نشر اليوم الثلاثاء، بمخالفات الوزارة، أنها "صرفت رواتب لمعلم ديكور كويتي، بلغت 30 ألف دينار لمدة 3 سنوات، رغم تغيبه عن العمل لصدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات".

وأضاف، بأن "التربية استمرت كذلك في صرف رواتب موظف منتهية خدماته منذ مارس عام 2019، لعدم اللياقة الصحية، لعدة أشهر بلا وجه حق بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أن "إجمالي الرواتب المصروفة له زاد على 13 ألف دينار".

وتشمل المخالفات المكتشفة صرف الوزارة 9 ملايين دينار لعدد من الموظفين من دون وجه حق في سنوات مالية سابقة، الأمر الذي يشير إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية في الإدارات المعنية بشؤون الموظفين بالوزارة، لاسيما فيما يتعلق بصرف الرواتب.

ودعا القائمون على التقرير، إلى العمل على تحديد المتسبب في استمرار صرف الرواتب وتقييم الموظف رغم تغيبه، وأسباب عدم تحديث البيانات واسترداد جميع المبالغ المصروفة.

ووفقا للتقرير، فإن "عدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، تسبب في إنفاق نحو 3 ملايين دينار خلال السنة المالية 2019 - 2020 على موظفين حاليين ومستقيلين غير مستحقين للرواتب والعلاوات المصروفة لهم".

وأكد، أن "الوزارة تعاني عدم فاعلية النظم والإجراءات المتبعة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين كل الإدارات المعنية بشؤون الموظفين كمراكز العمل، والإدارات التعليمية، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية".

المصدر: "القبس الكويتية"