مصر.. جريمة مروعة تسبب ضجة كبيرة (صورة)

شهد أحد شوارع منطقة المعادي في مصر، جريمة بشعة لفتاة في العقد الثالث من العمر بعد العثور على جثتها في الشارع.

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وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث للتحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته وضبط المتهمين بالواقعة.

وتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ووفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

وسبب هذه الجريمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، وطالب الجميع بالقبض على المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية