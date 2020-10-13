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بعد الجدل الذي أثاره.. روحاني يغير كمامته

مجتمع

بعد الجدل الذي أثاره.. روحاني يغير كمامته
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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غير الرئيس الإيراني حسن روحاني كمامته التي ارتداها صباح اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حكومي، حيث ظهر بكمامة مختلفة في اجتماع آخر عصر اليوم.

وغير روحاني كمامته بعد أن أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الإيرانية.

وظهر روحاني صباحا خلال اجتماع الفريق الاقتصادي للحكومة، وهو يرتدي كمامة بدت غريبة الشكل.

وسخرت فاطمة السادات وهي ناشطة على "تويتر" من كمامة الرئيس وقالت: "كورونا بعد أن شاهد كمامة روحاني عاد إلى الصين ليمكث في غار الخفافيش دون أن يتحدث إلى أحد"، بينما قال مغرد آخر إنه ينبغي فرض غرامة على الرئيس بسبب الكمامة التي ارتداها، وقالت مغردة أخرى إن عجز مستشاري الرئيس عن إعداد كمامة له يشبه عجزهم على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد.

وقالت قناة الأخبار العاجلة على "تليغرام"، ويتابعها نحو ثلاثة ونصف مليون إيراني، إن الكمامة التي ارتداها روحاني تعرف بكمامة N95، لكنه لم يستخدمها على النحو الصحيح.

ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة الإيرانية، لكن الرئيس حسن روحاني ظهر في اجتماع عصر اليوم وهو يرتدي كمامة عادية.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الإيراني وهو يرتدي الكمامة أثناء اجتماعاته، ويأتي ذلك بعد يومين من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في كل مكان في العاصمة طهران، وفرض غرامات مالية على منتهكي القرار.

المصدر: RT

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