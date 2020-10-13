بعد الجدل الذي أثاره.. روحاني يغير كمامته

غير الرئيس الإيراني حسن روحاني كمامته التي ارتداها صباح اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حكومي، حيث ظهر بكمامة مختلفة في اجتماع آخر عصر اليوم.

وغير روحاني كمامته بعد أن أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الإيرانية.

وظهر روحاني صباحا خلال اجتماع الفريق الاقتصادي للحكومة، وهو يرتدي كمامة بدت غريبة الشكل.

وسخرت فاطمة السادات وهي ناشطة على "تويتر" من كمامة الرئيس وقالت: "كورونا بعد أن شاهد كمامة روحاني عاد إلى الصين ليمكث في غار الخفافيش دون أن يتحدث إلى أحد"، بينما قال مغرد آخر إنه ينبغي فرض غرامة على الرئيس بسبب الكمامة التي ارتداها، وقالت مغردة أخرى إن عجز مستشاري الرئيس عن إعداد كمامة له يشبه عجزهم على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد.

وقالت قناة الأخبار العاجلة على "تليغرام"، ويتابعها نحو ثلاثة ونصف مليون إيراني، إن الكمامة التي ارتداها روحاني تعرف بكمامة N95، لكنه لم يستخدمها على النحو الصحيح.

ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة الإيرانية، لكن الرئيس حسن روحاني ظهر في اجتماع عصر اليوم وهو يرتدي كمامة عادية.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الإيراني وهو يرتدي الكمامة أثناء اجتماعاته، ويأتي ذلك بعد يومين من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في كل مكان في العاصمة طهران، وفرض غرامات مالية على منتهكي القرار.

یعنی اون مشاور های مفتخور یکی شعورش نرسید بگه آقای روحانی زیر ماسک را باز کن اون ریشت را بکن تو. یعنی بلد نیستید یه ماسک را درست استفاده کنید! همینطور مملکت را گردانید که رسیدیم به این تباهی و بدبختی. خجالت داره واقعا. pic.twitter.com/KkHfU89pYe — Azam Bahrami (@AzamBahrami) October 13, 2020

ماسکی که روحانی استفاده کرده، به ماسک اردکی معروف است. اما مناسب روحانی با اون ریش نیست و در واقع روحانی ماسک رو فقط مثل پیشبند انداخته رو صورتش و ادای ماسک زدن را درآورده! pic.twitter.com/JnYOr3zfMy — AmirFarshad Ebrahimi (@Goftaniha) October 13, 2020

المصدر: RT