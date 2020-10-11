إسرائيل.. تكبيل شابة على أحد شواطئ تل أبيب بسبب كورونا - فيديو

أقدم شرطي إسرائيلي على تكبيل شابة على أحد شواطئ تل أبيب، بعد أن رفضت التعريف عن نفسها أثناء محاولة الشرطة تغريمها بسبب عدم ارتدائها للكمامة.

وقال شاهد عيان لصحيفة "هآرتس"، إن "الشابة حاولت الفرار من المكان على شاطئ ترومبدلور، ولكن تم الإمساك بها واعتقالها".

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه "على الرغم من أنه بموجب قيود كورونا يحظر على الإسرائيليين التواجد على الشاطئ لأي سبب آخر بخلاف ممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أنه تم تغريم الشابة بسبب عدم ارتدائها للكمامة بينما كانت تجلس على الرمال مع شريكها".

وقال شاهد عيان آخر: "لقد كان الشاطئ مليئا بالناس.. كان هناك شعور بأن الشرطي والمراقب قد عثرا ببساطة على ضحية بين جميع الناس الذين تواجدوا في المكان".

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن تل أبيب سجلت معدل إصابة منخفض نسبيا بالفيروس بواقع 43 حالة لكل 10 آلاف شخص، بالمقارنة مع مدينة بني براك الحريدية القريبة حيث النسبة 293 حالة لكل 10 آلاف.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"