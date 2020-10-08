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فنان شاب يلقى حتفه في مسبح بموسكو

مجتمع

فنان شاب يلقى حتفه في مسبح بموسكو
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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غرق رينات كافياتولين ممثل مسرح الشباب برئاسة فياتشيسلاف سبيسيقتسيف في مسبح تابع لأحد نوادي الرياضة في موسكو.

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم إدارة التحقيقيات في موسكو، يوليا إيفانوفا، إن صحة الممثل البالغ من العمر 26 عاما تدهورت فجأة أثناء العوم في المسبح التابع لنادي الرياضة الواقع في شارع أنغارسكايا بموسكو حيث لقي حتقه في الماء. وحاول موظفو النادي مساعدة الغريق، لكنه توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

وأضافت أن شرطة موسكو باشرت تحرياتها بشأن الحادث.

المصدر: تاس

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