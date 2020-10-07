مصر.. مصدر أمني ينفي تقارير عن تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية

نفى مصدر أمني في مصر صحة ما تداولته بعض الصفحات في شبكة الإنترنت من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن الواقعة تتلخص في بلاغ أهالي طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجري حاليا فحص البلاغ المشار إليه.

وكانت مواقع إخبارية مصرية، وكذلك بعض صفحات "فيسبوك"، قد نشرت أخبارا عن اختفاء أربع فتيات من محافظة الإسكندرية شمالي مصر، وذلك نقلا عن شهادة أسرة إحدى الفتيات المختفيات.

ناصر حاتم

المصدر: RT