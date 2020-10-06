مصر.. مواطن يدعي أنه المهدي المنتظر يقتل شيخا داخل مسجد أثناء صلاة الفجر (صورة)

أقدم مواطن مصري يدعي أنه "المهدى المنتظر"، على قتل محفظ قرآن بطعنه بسكين أثناء صلاة الفجر في محافظة الشرقية.

يقول محمد نجل المجنى عليه، إن والده يدعي السيد محمد منصور، "وفي يوم مقتله اصطفينا خلف الإمام، وهو بجوارنا يصلي على الكرسي، وقبل إقامة الصلاة لمحت شخصا بجلباب يدخل المسجد وجلس على دكة كبار السن، ونحن نصلي في الركعة الأولى، وأثناء الركوع وبجواري الشيخ (الوالد) لاحظت بهجوم شخص وصراخ الشيخ أه أه، والجاني يهذى بعبارات: أنتم كفرة، أنا المهدى المنتظر، أنا النبى، أنا آخر الأنبياء.. وبعبارات غير مفهومة".

وقررت نيابة أبو حماد بالشرقية، إيداع المتهم "جمال م" مستشفى الأمراض النفسية والعصيبة لعرضه على لجنة طبية لبيان حالته الصحية، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية