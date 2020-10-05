العراق.. قصة هروب سببها "البوبجي" تتحول إلى زواج

حولت الشرطة العراقية قصة هرب فتاة مع شاب تعرفت عليه عبر لعبة "البوبجي" إلى زواج وبموافقة العائلتين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية: "تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية من التوصل إلى المكان الذي تختبئ فيه فتاة هاربة من ذويها برفقة شاب تعرفت عليه عن طريق لعبة البوبجي، وأسهمت بعقد قرانهما في المحاكم المختصة".

وأضافت، أن "عملية العثور على الفتاة جاءت على خلفية ورود مناشدة من مديرة جمعية الأمل العراقية تدعو الشرطة المجتمعية الى المساهمة بالعثور على فتاة أبلغ والدها الذي يسكن إحدى المحافظات بهروبها الى بغداد".

وتابعت الشرطة: "تبين انها بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق لعبة البوبجي، وانهما يختبئان في إحدى مناطق بغداد العاصمة، وقد تمكن الفريق من الوصول إليهما والتحدث معهما، بحضور والد الشاب، بخطورة وخطأ ما أقدما عليه، وأنه مخالف للأعراف الشرعية والاجتماعية، حيث أبديا أسفهما وندمهما على ما ارتكباه من فعل، وأبدى الشاب رغبته بتصحيح خطأه والزواج بالفتاة".

المصدر: RT