 
مباشر
عاجل
الأردن يسجل رقما قياسيا بعدد إصابات فيروس كورونا

القضاء المصري يبرئ الفنان محمد رمضان

مجتمع

القضاء المصري يبرئ الفنان محمد رمضان
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ou7l

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في مصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبراءته.

إقرأ المزيد
مصر.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على حكم حبس الفنان محمد رمضان
مصر.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على حكم حبس الفنان محمد رمضان

وجاء الحكم بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، حكما بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف".

وكان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا