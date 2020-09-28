المغرب.. إدخال طفلين العناية المركزة إثر تعرضهما للدغ العقارب

أكدت مصادر صحية في المغرب، أن طفلين بإقليم سطات تعرّضا للدغ العقارب، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية.

وأشارت المصادر إلى أن "الحالة الأولى لطفل (13 عاما)، وينحدر من بني مسكين في دائرة البروج، في حين أن الحالة الثانية لطفل (12 عاما)، وينحدر من حي السلام بمدينة سطات".

وأوضحت المصادر أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين، قبل نقلهما إلى قسم العناية المركزة نظرا لخطورة وضعهما الصحي.

المصدر: "هسبريس"