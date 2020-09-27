الفيديو هو الدليل.. لص يسرق المراجعين لفحص كورونا في سيئون باليمن قبل السفر إلى السعودية

هذا السارق الساقط في فحص سيئون يسرق المغتربين الذين يعلم الله بحالهم كيف تجرعو مشقات الطريق وتكلفو كل هذه الخسائر من أجل الذهاب إلى الغربه لعيلو أسرهم ..



يجب نشر صورته على نطاق واسع pic.twitter.com/slbwAUOITO