الفيديو هو الدليل.. لص يسرق المراجعين لفحص كورونا في سيئون باليمن قبل السفر إلى السعودية
AFP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سرقة شخص مراجعي إحدى العيادات للخضوع لفحص كورونا قبل السفر إلى السعودية.
وفي المقطع المتداول يظهر شخص ينشل ويسرق المراجعين في إحدى عيادات مدينة سيئون جنوبي البلاد.
هذا السارق الساقط في فحص سيئون يسرق المغتربين الذين يعلم الله بحالهم كيف تجرعو مشقات الطريق وتكلفو كل هذه الخسائر من أجل الذهاب إلى الغربه لعيلو أسرهم ..— 🅱️عزوز باحسن🅰️ (@azezking881) September 27, 2020
يجب نشر صورته على نطاق واسع pic.twitter.com/slbwAUOITO
وطالب ناشطون الجهات المختصة بإلقاء القبض على النشال الذي ظهر بالفيديو، وإنزال أقصى العقوبات به.
المصدر: المشهد اليمني