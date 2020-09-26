الجزائر..أعلى معدل رسوب في شهادة التعليم المتوسط منذ سنوات

أفاد موقع "النهار" الجزائري السبت، بأن أكثر من 100 ألف تلميذ رسبوا في امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط "البيام"، رغم خفض معدل النجاح إلى 9 من 20.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عن نتائج امتحان نهاية التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2019-2020، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 90.61%، فيما وصل عدد الراسبين إلى 113 ألفا و622 تلميذا.

وتعد نسبة النجاح هذه هي الأعلى منذ سنوات، ويرجع الأمر إلى تخفيض معدل الانتقال من 10 إلى 9 من 20.

وقد تقدم أكثر من 699 ألف مترشح لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وبلغ عدد المترشحين المعنيين بالدورة الاختيارية 798645 مترشحا موزّعين على 2556 مركزا.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، "وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوصى في يونيو الماضي بجعل شهادة التعليم المتوسط اختيارية بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20، إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، فشهادة التعليم المتوسط تعد إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال".



المصدر: النهار