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رانيا يوسف تطالب بإعدام المدرس المتحرش

مجتمع

رانيا يوسف تطالب بإعدام المدرس المتحرش
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طالبت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإعدام المدرس المتحرش، الذي تحرش بطفلة، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو له، خلال الساعات الماضية.

وكتبت رانيا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "التحرش هيفضل جريمة، ذنبها ايه طفلة لا لابسة لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفلة برئية بتواجه مجرم لازم يتعدم".

وتصدر هاشتاغ # إعدام المدرس المتحرش، موقع "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها، في غرفة مغلقة عليهما، وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ونشره على موقع "تويتر" ليتحول إلى هاشتاغ، وتنهال عليه ردود الفعل العنيفة التي تدين عمل المتحرش وتطالب بالعقوبة.

المصدر: مواقع التوصل الاجتماعي

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