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السعودية.. طفل يتعرض لتحرش جنسي من امرأة

مجتمع

السعودية.. طفل يتعرض لتحرش جنسي من امرأة
Reuters Hamad I Mohammed
أرشيف
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رصد مركز بلاغات العنف الأسري بالسعودية، حادثة تحرش بطفل تورطت فيها، امرأة، بشكل غير معهود على حوادث التحرش في البلاد.

ونشر مركز بلاغات العنف الأسري، بيانا عبر حسابه في "تويتر" قال فيه إنه رصد مقطع فيديو متداول يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه "تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة حتى تكون عبرة لغيرها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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