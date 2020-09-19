السعودية.. طفل يتعرض لتحرش جنسي من امرأة

رصد مركز بلاغات العنف الأسري بالسعودية، حادثة تحرش بطفل تورطت فيها، امرأة، بشكل غير معهود على حوادث التحرش في البلاد.

ونشر مركز بلاغات العنف الأسري، بيانا عبر حسابه في "تويتر" قال فيه إنه رصد مقطع فيديو متداول يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 19, 2020

وأضاف أنه "تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".

معاك حق في البعض

لاكن للامانه الرجال ريحتهم فااااحت

انا معك يجب ان تحاسب حساب عسير حتى تكون عبره لكل من تسول له نفسه

بس برضو الرجال الله يهديهم — العربي خالد (@a_m_mawada) September 19, 2020

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة حتى تكون عبرة لغيرها.

هالفعل مُستنكر و يُجرم فاعله

سواء كان رجُل أو امرأة !

كُل نفس سويه ترفض هالأفعال . — rasil - 💍 (@xrasi0001) September 19, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية