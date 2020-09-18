مصر.. التحقيقات تكشف المستور في واقعة سيدة كفر الشيخ

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن في مصر، عن مفاجآت في واقعة "سيدة كفر الشيخ" المتهمة في 73 مقطعا إباحيا، وعدد كبير من المكالمات الصوتية المخلة بالآداب.

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وتبين أن سيدة مغربية مقيمة في الإمارات وراء إرسال هذه المقاطع إلى الزوج بسبب خلافات بين المغربية والمصرية.

وقالت السيدة المغربية في إحدى المكالمات الهاتفية المسجلة، "أنا عرفت بيتكم وأولا هنشرك في كفر الشيخ، والله العظيم لأفضحك، صورك كلها موجودة وكتيرة، مليش دخل في وليد هو راجل يتشوه ولا لأ مليش فيه، أقسم بالله لعملك زفة، علشان الناس تعرفك وأقسم بالله لاعرفك المغاربة دول إيه بنخاف ربنا لكن اللي يجي علينا مبنخافوش فيه الله علشان مبيخافش الله في الإنسان".

وأفادت التحقيقات، أن الزوجة المتهمة كانت تعمل في بارات وتذهب مع روادها لممارسة الرذيلة مقابل أموال، وفقا لمقاطع فيديو ومكالمات صوتية مُسجلة، بينها مكالمة يتهمها عشيقها فيها بسرقة 300 ألف درهم، وتحاول تبرئة نفسها بقولها "كانوا 20 ألف درهم بس والبنت المغربية هي اللي أخدت الفلوس".

وكان " محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عاما، ويعمل جزارا بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ" الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

المصدر: الوطن