 
مباشر

مصر.. جراحة لدجاجة سقطت من أعلى مبنى وتعرضت لكسور شديدة (صور)

مجتمع

مصر.. جراحة لدجاجة سقطت من أعلى مبنى وتعرضت لكسور شديدة (صور)
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or7w

أعلنت وسائل إعلام مصرية أنه لأول مرة في مصر، تم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة في مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

مصر.. جراحة لدجاجة سقطت من أعلى مبنى وتعرضت لكسور شديدة (صور)الدجاجة

وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية أن الدجاجة تعرضت لكسر شديد في قدميها، حيث استغرقت الجراحة ساعتين وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.

مصر.. جراحة لدجاجة سقطت من أعلى مبنى وتعرضت لكسور شديدة (صور)

وأشارت الجريدة إلى أنه تم إجراء العملية للفرخة "ليسكي"، بعد تعرضها لحالة إعياء شديدة جعلها غير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

المصدر: الوطن

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا