مصر.. جراحة لدجاجة سقطت من أعلى مبنى وتعرضت لكسور شديدة (صور)

أعلنت وسائل إعلام مصرية أنه لأول مرة في مصر، تم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة في مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية أن الدجاجة تعرضت لكسر شديد في قدميها، حيث استغرقت الجراحة ساعتين وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.

وأشارت الجريدة إلى أنه تم إجراء العملية للفرخة "ليسكي"، بعد تعرضها لحالة إعياء شديدة جعلها غير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

المصدر: الوطن