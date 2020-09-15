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مصر.. وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكر بعد صراع مع المرض (صورة)

مجتمع

مصر.. وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكر بعد صراع مع المرض (صورة)
Reuters
مصر
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أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير بعد صراع مع المرض.

مصر.. وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكر بعد صراع مع المرض (صورة)أمين بكير

وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".

أمين بكير تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله المستشفى، وهو مؤلف وممثل ولد 8 مارس عام 1937 في القاهرة، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية .

وشارك في بطولة مسرحية الساحرة وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.

المصدر: مصراوي

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