بيع خصلة من شعر أبراهام لينكولن في المزاد بأكثر من 80 ألف دولار

أعلنت دار المزادات RR Auction في مدينة بوسطن الأمريكية عن بيع خصلة من شعر الرئيس الأمريكي الـ16 أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بدمه بـ81 ألفا و250 دولارا.

وأشارت دار المزادات إلى أن الخصلة طولها نحو 5 سم، وتم قصها من رأسه في اليوم التالي من اغتياله في أبريل 1865، أثناء فحص جثته في المشرحة.

Lock of Abraham Lincoln’s hair sells for more than $81,000https://t.co/KQkUDV4aAUpic.twitter.com/dLxiDzDrYr — WFLA NEWS (@WFLA) September 15, 2020

وتم تقديم الخصلة للدكتور لايمان بيشر تود ابن عم أرملة لينكولن ماري تود لينكولن.

وتم بيع خصلة الشعر مع ورقة ملطخة بدماء الرئيس الراحل، وهي عبارة عن برقية تلقاها الدكتور تود، ولف بها خصلة الشعر، إذ أنه لم يجد أي شيء آخر معه لحفظ شعر لينكولن.

Lock of Abraham Lincoln’s hair along with blood-stained telegram auctioned for $81,000https://t.co/MnnTh3UflSpic.twitter.com/3yaaJ9pbKs — Hindustan Times (@htTweets) September 14, 2020

وأكدت دار المزادات أن خصلة الشعر والبرقية حقيقيتان، وامتنعت عن كشف هوية المشتري.

يذكر أن أبراهام لينكولن أصبح رئيسا للولايات المتحدة عام 1861، ومن أكبر منجزاته إلغاء العبودية في الولايات المتحدة.

واغتاله المدعو جون بوث، أحد المعارضين لإلغاء العبودية في مسرح فورد بواشنطن يوم 14 أبريل عام 1865.

المصدر: وكالات