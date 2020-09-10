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جمال سليمان: حزنت لرحيلي المبكر عن الحياة!

مجتمع

جمال سليمان: حزنت لرحيلي المبكر عن الحياة!
Reuters JH/ES
الممثل السوري جمال سليمان
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علق الفنان السوري جمال سليمان على خبر وفاته الذي تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وكتب عبر "فيسبوك": "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها".

وتابع: "على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

وأرفق النجم السوري تدوينته بصورة حديثة له بدا فيها مبتسما ويتمتع بصحة جيدة.

سمعت للتو خبر وفاتي و حزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء احب أن اقوم بها و واجبات يجب أن أفي بها. على كل ستبقى الإعمار بيد الله و ليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات.

Publiée par Jamal Soliman sur Jeudi 10 septembre 2020

المصدر: RT

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