جمال سليمان: حزنت لرحيلي المبكر عن الحياة!

علق الفنان السوري جمال سليمان على خبر وفاته الذي تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وكتب عبر "فيسبوك": "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها".

وتابع: "على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

وأرفق النجم السوري تدوينته بصورة حديثة له بدا فيها مبتسما ويتمتع بصحة جيدة.

سمعت للتو خبر وفاتي و حزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء احب أن اقوم بها و واجبات يجب أن أفي بها. على كل ستبقى الإعمار بيد الله و ليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات. Publiée par Jamal Soliman sur Jeudi 10 septembre 2020

المصدر: RT