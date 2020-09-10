استقالة أستاذة جامعية أمريكية بنت حياتها على "كذبة"

قدمت جيسيكا كراغ، المؤرخة والباحثة في الدراسات الإفريقية، استقالتها من منصبها كأستاذ مشارك في جامعة جورج واشنطن بعد أن اعترفت بانتحالها شخصية امرأة ذات بشرة سوداء.

وأعلنت الجامعة عن ذلك في تغريدة أمس الأربعاء، موضحة أن أعضاء هيئة تدريس آخرين سيحلون محلها في دروس الفصل الدراسي الجاري.

وشاركت كراغ قصتها قبل أسبوع على منصة التدوين "ميديوم"، حيث اعترفت بأنها "بنت حياتها على كذبة عنيفة معادية للسود" من خلال ادعاء تعدد الهويات "السوداء" على مدار حياتها المهنية، بما في ذلك كونها ذات جذور أفروكاريبية وشمال إفريقية، يبنما كانت في الحقيقة امرأة يهودية ذات بشرة بيضاء.

ووصفت سلوكها بأنه تصرف خاطئ تماما وغير أخلاقي ومناهض للسود و"استعماري".

ونسبت كراغ استحواذها على هويات السود إلى "شياطين الصحة العقلية التي لم يتم علاجها" منذ طفولتها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية