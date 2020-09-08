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مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

مجتمع

مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)
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سادت حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أعلنت إحدى الفتيات زواجها من أخرى بموافقة الأهل على ذلك.

مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

وأعلنت فتاة مصرية تدعى شيرين مكاوي، عن زواجها من الفتاة التي تدعى ريم محسن، معلقة على الزواج بقولها: "أخيرا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد".

ومن بين تلك التعليقات التي جاءت على الزواج، تعليق لشاب يدعى عمر مسعود، ويدعم ما قام به الفتاتان ويحيهما على فعلتهما ويشجع نفسه على مواجهة المجتمع، بقوله: "حقيقي فخور بيكي وبنفسي وسط المجتمع دا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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