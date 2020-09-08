جريمة مروعة في المغرب.. شابان يهتكان عرض طفلة ويرميانها فوق سطح الجيران!

تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة للإغتصاب بالقوة من طرف شابين في دوار "تن خزاز"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، بضواحي اشتوكة آيت باها في المغرب.

وكشفت مصادر محلية عن أن الشابين عمدا ليلة الأحد، على استدراج الطفلة إلى منزل أحدهما، فتناوبا على هتك عرضها بالعنف، ثم ألقيا بها فوق سطح منزل الجيران.

على إثر ذلك تم إبلاغ مصالح السلطة المحلية والوقاية المدنية، وجرى نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي ببيوكري، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعها للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وتقدمت الطفلة الضحية، أمس الاثنين، بشكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك بالمركز الترابي لبيوكرى، حيث تم الاستماع إليها، ويجري البحث لتحديد هوية الفاعلين من أجل توقيفهما.

المصدر: هسبريس