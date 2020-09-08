مصر.. إقامة حفل زفاف بطريقة غريبة (فيديو)

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى المصرية تقريرا عن إقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب السياحية.

وقال المغامر المصري صدام كيلاني صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر."

وأوضح أن الموضوع كان رائعا، وكان هناك تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع، مشيرا إلى أنه كان يوجد زغاريد تحت الماء، وتواجد كبير للسياح على الشاطيء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية