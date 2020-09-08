قاض كولومبي يرفض تزويج سيدتين "إرضاء للرب"

رفض القاضي الكولومبي راميرو فلوريز المصادقة على عقد زواج بين السيدتين جولييث راموس وغوسكاري فاسكيز، قائلا إن رفضه نابع من رغبته في اتباع "قانون الرب".

وجاء رفض القاضي العامل بإحدى محاكم مدينة كارتاهينا على الرغم من سماح قوانين البلاد بزيجات المثليين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فلوريز قوله: "لا يمكنني عقد قران زوجين من نفس الجنس، لأن ذلك يتعارض مع أخلاقي المسيحية ومبادئي الرئيسية".

وأضاف: "عندما يوجد هناك تضارب بين ما يقوله القانون الوضعي وما يقوله الرب، أفضل قانون الرب لأنني أريد إرضاء خالقي قبل أن أرضي البشر".

في المقابل، رفض السناتور روي باريراس حكم فلوريز وتعهد بفرض عقوبات على القاضي بسبب حكمه "غير الدستوري".

المصدر: "ديلي ميل"