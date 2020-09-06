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السلطات السعودية تحقق في شكوى ضد مدير شركة طلب "سكرتيرة متحررة"

مجتمع

السلطات السعودية تحقق في شكوى ضد مدير شركة طلب
Reuters AY/RR/PKP/FW1/Aditya Soni
أبها - السعودية
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قالت هيئة العناية بالعملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، إنها تحقق في شكوى ضد مدير شركة يواجه اتهامات باستغلال منصبه، بعد أن سعى لتوظيف سكرتيرة "متحررة وبلا قيود".

وتداول مدونون سعوديون على نطاق واسع محادثة على "واتس أب"، تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون "متحررة جدا" وغير مرتدية النقاب حتى يتم قبولها.

وأوضحت الهيئة في ردها على شكاوى بهذا الصدد وصلتها عبر "تويتر" بأنه "تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم".

وأثارت صور المحادثة المفترضة ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

المصدر: "تويتر"

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