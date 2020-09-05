بعد الإسلام.. جيرار ديبارديو يعتنق المسيحية الأرثوذكسية

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن الممثل الفرنسي المشهور، جيرار ديبارديو، اعتنق أمس المذهب الأرثوذكسي من الدين المسيحي.

وأكدت تقارير صحفية أن مراسم معمودية ديبارديو أقيمت بعد ظهر أمس الجمعة في كاتدرائية ألكسندر نيفسكي في باريس بحضور نحو 30 شخصا.

وأصبح الممثل الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية (منذ عام 2013) خلال نفس المراسم عرابا لطفلة صغيرة.

وسبق أن كشف ديبارديو في سيرته الذاتية التي نشرها في عام 2015 تحت عنوان "البريء" بأنه سبق أن اعتنق الإسلام بسبب إعجابه بالمغنية المصرية أم كلثوم، وكان يدرس هذا الدين بدأب على مدى عامين.

المصدر: وكالات