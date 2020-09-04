فنانة سورية توجه رسالة إلى مصر وتؤكد أنها تعيش في رعب شديد

قالت الفنانة السورية، لاميس حسن، أنها تنتظر بفارغ الصبر فرصة عودتها لمصر واستكمال مسيرتها الفنية على أرضها.

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وأضافت الفنانة السورية في تصريحات لموقع "المصري اليوم" أنها تعيش حالة من الرعب كل يوم بسبب أصوات القنابل والاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة أن ما يحدث في سوريا يتطلب حلا سريعا لإنقاذ هذا الوطن.

وأوضحت أنها تستكمل دورها في مسلسل باب الحارة، معربة عن سعادتها في دور طوق البنات الذي يذاع حاليا.

ولفتت إلى أنها تحلم بالوقوف أمام الكاميرات في مواجهة الزعيم عادل إمام، موضحة أنها تجيد اللهجات البدوية والأردنية والسورية والمصرية، مما ساعدها كثيرا في أداء أدوارها الفنية.

المصدر: المصري اليوم