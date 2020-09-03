مصر.. شاب يقتل عجوزا حاول اغتصابه في موقع مشروع حكومي

أمرت محكمة جنح برج العرب في مصر بتجديد حبس عامل متهم بقتل خفير بمشروع تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة برج العرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي فيما قرر المتهم أمام قاضي التجديد أن المجني عليه حاول الاعتداء عليه جنسيا وأنه كان في حالة دفاع عن النفس وقال: "أنا راجل صعيدي ودافعت عن شرفي".

وتواصل نيابة برج العرب بالإسكندرية التحقيق في الواقعة واصطحبت المتهم لتمثيل جريمته بمسرح الحادث.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة خفير 64 سنة بسوق تحت الإنشاء تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة القسم، ومقيم بقرية كوم الفرج محافظة البحيرة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه منفصل عن زوجته التي أقامت عليه دعوى خلع منذ عدة سنوات، واختفاء هاتفه المحمول من مسرح الجريمة، ووجود مبلغ ألف جنيه على المنضدة بغرفته مما يرجح أن الجريمة ليست بهدف السرقة.

كما أمكن عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث رصد صورة شاب في مقتبل العمر تردد على مكان الخفير عدة مرات ربما يكون هو مرتكب الواقعة.

وتم تحديد شخصية الشاب المجهول وتبين أنه يدعى (طاهر.ش) 20 سنة عامل باليومية من محافظة أسيوط حيث تم ضبطه أثناء اختبائه بإحدى المزارع بمنطقة الحمام، واعترف بارتكاب الجريمة التي حملت العديد من التفاصيل الصادمة.

المصدر: المصري اليوم