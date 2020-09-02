ممثل إباحي يواجه السجن 250 عاما بتهمة الاعتدءات الجنسية!

وجه المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 20 تهمة اعتداء جنسي ضد ممثل الأفلام الإباحية رون جيريمي تتعلق بـ 13 امرأة أخرى ليصل عدد ضحاياه إلى 17.

وتشمل التهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتصال الجنسي الفموي بالإكراه، وإيلاج جسم غريب بشكل قسري، والاعتداء بنية الاغتصاب.

ومن بينهم التهم أيضا، قيام المتهم البالغ من العمر 67 عاما، بالاعتداء جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حفل أقيم عام 2004.

وقال محاميه إنه إذا أدين جيريمي بالتهم الموجهة إليه، فقد يواجه عقوبة السجن أكثر من 250 عاما.

وشارك جيريمي، في أكثر من ألفي فيلم إباحي منذ نهاية السبعينات، لكنه يواجه منذ فترة طويلة اتهامات في هذه الأوساط، وقد استبعد من الكثير من النشاطات خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات