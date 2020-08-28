في حادث نادر.. دب قطبي يقتل رجلا في النرويج

قتل دب قطبي رجلا في جزر سفالبارد القطبية بالنرويج في وقت مبكر اليوم الجمعة، في أول حادث من هذا النوع منذ تسع سنوات.

وقالت السلطات إن الدب هاجم الرجل، وهو أجنبي، في موقع للتخييم قبل الفجر.

وأضاف أحد المسؤولين: "أطلق أناس في الموقع النار على الدب الذي سار صوب المطار وتم العثور على الدب مقتولا بعد ذلك بقليل في مرأب المطار".

ويشير مكتب الإحصاءات النرويجي والمعهد القطبي إلى أن أرخبيل جزر سفالبارد يقع في منتصف المسافة بين الحافة الشمالية لأوروبا والقطب الشمالي، ويقطنه 2939 شخصا بجانب 975 دبا قطبيا.

المصدر: "رويترز"