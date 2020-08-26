مصر تغير اسم قرية تحمل إيحاء غير أخلاقي (صور)

علق أهالي قرية في الدقهلية أول لافتة بالاسم الجديد لقريتهم، وذلك بعد موافقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تغييره من "عزبة الدق" إلى "عزبة دار السلام".

وجاء تغيير الاسم بعدما طلب أهالي قرية "عزبة الدق" التابعة لقرية الحصص بمركز شربين، بتغيير اسم قريتهم إلى "جزيرة الورد"، شاكين من تعرضهم للتنمر والإيحاءات غير الأخلاقية، بخصوص اسم القرية، والتمس الأهالي رفع الحرج والمعاناة عن فئة كبيرة باختلاف أعمارهم وجنسهم، وطالبوا بتغيير اسم القرية.

وكانت اللجنة العليا للتقسيم الإداري بمحافظة الدقهلية قد وافقت في اجتماعها يوم 13 يوليو الماضي على تغيير اسم عزبة "الدق" بمركز شربين إلى "دار السلام"، وكذلك تغيير اسم عزبة "شقرف" التابعة لمركز بلقاس إلى "السلام"، وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فى هذا الشأن.

يذكر أن النيابة الإدارية قد رصدت العديد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، ومنها على سبيل المثال كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول، وتقدمت النيابة بمذكرة لمحافظة الدقهلية لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.