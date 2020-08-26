 
مباشر

مصر تغير اسم قرية تحمل إيحاء غير أخلاقي (صور)

مجتمع

مصر تغير اسم قرية تحمل إيحاء غير أخلاقي (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olrv

علق أهالي قرية في الدقهلية أول لافتة بالاسم الجديد لقريتهم، وذلك بعد موافقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تغييره من "عزبة الدق" إلى "عزبة دار السلام".

مصر تغير اسم قرية تحمل إيحاء غير أخلاقي (صور)

وجاء تغيير الاسم بعدما طلب أهالي قرية "عزبة الدق" التابعة لقرية الحصص بمركز شربين، بتغيير اسم قريتهم إلى "جزيرة الورد"، شاكين من تعرضهم للتنمر والإيحاءات غير الأخلاقية، بخصوص اسم القرية، والتمس الأهالي رفع الحرج والمعاناة عن فئة كبيرة باختلاف أعمارهم وجنسهم، وطالبوا بتغيير اسم القرية.

وكانت اللجنة العليا للتقسيم الإداري بمحافظة الدقهلية قد وافقت في اجتماعها يوم 13 يوليو الماضي على تغيير اسم عزبة "الدق" بمركز شربين إلى "دار السلام"، وكذلك تغيير اسم عزبة "شقرف" التابعة لمركز بلقاس إلى "السلام"، وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فى هذا الشأن.

مصر تغير اسم قرية تحمل إيحاء غير أخلاقي (صور)

يذكر أن النيابة الإدارية قد رصدت العديد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، ومنها على سبيل المثال كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول، وتقدمت النيابة بمذكرة لمحافظة الدقهلية لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا