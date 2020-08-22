النيابة العامة في غزة تفتح تحقيقا في قضية أغنية "تحث على الفجور"

ذكرت النيابة العامة في قطاع غزة أنها بدأت، صباح اليوم السبت، تحقيقات في واقعة بث فيديو لأغنية أثار انتشارها ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت أنها "تحث على الفجور".

وقالت النيابة، في بيان، إن الأغنية، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تتضمن كلمات هابطة حثا على الفجور وإخلالا بالحياء العام والأخلاق والنظام العام".

وأفادت بأنها "كلفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تباشر هذه الإجراءات "انطلاقا من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها".

وتسبب انتشار الأغنية في ردود أفعال واسعة حيث اعتبرها ناشطون فلسطينيون كثيرون مادة هابطة ومسيئة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: RT