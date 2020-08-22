 
مباشر

النيابة العامة في غزة تفتح تحقيقا في قضية أغنية "تحث على الفجور"

مجتمع

النيابة العامة في غزة تفتح تحقيقا في قضية أغنية
alray.ps
مقر النيابة العامة في قطاع غزة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okyo

ذكرت النيابة العامة في قطاع غزة أنها بدأت، صباح اليوم السبت، تحقيقات في واقعة بث فيديو لأغنية أثار انتشارها ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت أنها "تحث على الفجور".

وقالت النيابة، في بيان، إن الأغنية، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تتضمن كلمات هابطة حثا على الفجور وإخلالا بالحياء العام والأخلاق والنظام العام".

وأفادت بأنها "كلفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تباشر هذه الإجراءات "انطلاقا من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها".

وتسبب انتشار الأغنية في ردود أفعال واسعة حيث اعتبرها ناشطون فلسطينيون كثيرون مادة هابطة ومسيئة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا