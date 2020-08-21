مصر.. شباب يتنمرون على سيدة من ذوي الإحتياجات الخاصة وينشرون فيديو على "تيك توك" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين تنمرا على سيدة من ذوي الإعاقة وتصويرها بمقطع فيديو ونشره على تطبيق "تيك توك"، بينما يقوم شاب ثالث بتصويرهم.

وأظهر مقطع الفيديو، تنمر الشابان على السيدة مستغلين إعاقتها، وطالبوها بتسجيل رسالة ونشرها على "تيك توك"، كما ظهر الشابان وهما يصفقان لها ساخرين منها.

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ونشر المحامي طارق العوضي، مقطع الفيديو عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا بسرعة القبض على الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، كما طالب المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحماية السيدة المعاقة.

وقال العوضي: "رجاء من جميع الأصدقاء والمتابعين.. عمل شير والانضمام إلى طلبنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على وجه السرعة، بلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة.. سرعة القبض على هذا الشاب واتخاذ إجراءات حماية لهذه السيدة المعاقة ذهنيا ورعايتها"



وتفاعل رواد "التواصل الاجتماعي" مع مقطع الفيديو بالتعليقات الغاضبة من ما وقع مع السيدة: "الست دي محتاجة مساعدة عاجلة.. اللي له اتصال بجهات مسؤولة يا ريت يتصرف"، "استغلال البنت دي في التصوير جريمة نعمل شير كتير عشان يتقبض على الأشكال دي"، "بلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية.. سرعة القبض على هذا الشاب واتخاذ إجراءات حماية هذه السيدة المعاقة ذهنيا ورعايتها".

رجاء من جميع الاصدقاء والمتابعين .. عمل شير والانضمام الي طلبنا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية علي وجه السرعة

بلاغ الي النائب العام ووزير الداخلية !!!!!

سرعة القبض علي هذا الشاب واتخاذ اجراءات حماية هذه السيدة المعاقه ذهنيا ورعايتها ،،، pic.twitter.com/E3y0nAUT7R — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) August 20, 2020

المصدر: صحيفة الوطن