مصر.. قرار قضائي جديد ضد الفتاتين مودة الأدهم وحنين حسام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام ومنعتهما من التصرف في هذه الأموال.

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وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بقضية "تيك توك"، إلى جلسة 14 سبتمبر، لحضور ضابط الإدارة العامة للآداب.

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه حنين رفقة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية