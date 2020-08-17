السعودية.. العثور على مصائد حجرية تعود لأكثر من 7 آلاف عام

عثر فريق علمي على منشآت حجرية في صحراء النفود في السعودية، عبارة عن مصائد للحيوانات تعد من أقدم المصائد الحجرية في العالم حيث يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام.

وأوضحت هيئة التراث السعودية، أن "نتائج أعمال الفريق أكدت أن مناطق شمالي المملكة شهدت تطورا حضاريا قبل حوالي 5 آلاف عام ق.م. بدليل تشييد أمكنة ضخمة ضمت مئات المنشآت الحجرية الكبيرة وهو تغير ثقافي مهم ونقلة حضارية في المنطقة".

وأشارت، إلى أن "هذا العمل العلمي الذي تنشر نتائجه مجلة الهولوسين الدولية العلمية المتخصصة في دراسات ما قبل التاريخ هو ضمن الأعمال الميدانية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء الذي تقوده هيئة التراث بمشاركة معهد ماكس بلانك الألماني، وجامعة أكسفورد، وجامعة الملك سعود".

وجرى التحقق من هذه المستطيلات الحجرية بعد تحليلها ودراستها واختيار عدد منها والوقوف عليها في جبة بمنطقة حائل عدة مواسم، ثم مسحت لمعرفة بنائها وما يتصل بها من مواد ثقافية وجرى تصويرها، ورفعت عينة عضوية من فحم وأصداف لتأريخها من إحدى مصاطب تلك المستطيلات.

وجرى تحديد 104 منشآت حجرية حول التخوم الجنوبية من صحراء النفود، التي يدل عددها على أنها منتشرة بعيدا عن حرة خيبر، ومن المتوقع العثور على هذه المستطيلات شرقا في أثناء الدراسة، كما تقل المستطيلات الحجرية جنوبي حرة خيبر.

وأوضحت نتائج الدراسة أن هذه المستطيلات الحجرية التي تنتشر جنوبي صحراء النفود تبدو متساوية ومتقاربة، لكنها على هيئة مجاميع، وأن هناك تجانس في أشكال المستطيلات في جنوبي صحراء النفود، حيث تبدو طويلة، وارتفاع جوانبها أقل من نصف متر في الغالب.

وتظهر أغلب المصاطب بأحجام ضخمة، فيبلغ طول بعضها أكثر من 600 متر وعرضها 10 أمتار وارتفاعها متر واحد، كما ترتبط المستطيلات غالبا برجوم على هيئة "عين الثور"، وقبور على هيئة "قرط"، وقبور على هيئة "مدخل مفتاح"، ودوائر حجرية.

المصدر: "واس"