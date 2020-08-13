لأول مرة.. نشر عقد زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها المصري السابق والكشف عن قيمة المهر

نشرت جريدة "الوطن" المصرية، صورة من عقد الزواج العرفي بين المطربة هيفاء وهبي والمنتج المصري محمد وزيري المؤرخ بالـ24 من مارس 2017.

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وتبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت.

واتفق الطرفان في العقد على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري كما هو موضح.

وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

يذكر أن محمد وزيري خسر قضية إثبات زواجه من هيفاء وهبي أمام محكمة الأسرة، في 28 يوليو الماضي، ورفضت المحكمة أيضا الدعوى القضائية التي أقامها لعدم وجود أصل العقد.

المصدر: الوطن