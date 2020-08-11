سوريا.. مشفى الأسد يعتب على الفنان أحمد رافع وعلى مجلس الشعب.. ويوضح

رد مستشفى الأسد الجامعي بدمشق على تسجيل بصوت الفنان أحمد رافع تم تداوله بكثافة خلال اليومين الماضيين ويتحدث فيه عن "مشاهدات صادمة" خلال فترة وجوده في المشفى.

إقرأ المزيد

وبدأ المشفى المخصص حاليا لمرضى كورونا بالرد على رسالة رافع التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد على أن رافع تلقى عناية فائقة، وأوضحت: "تم استقباله رغم الازدحام الشديد الذي ذكره وعزله وتقديم العناية المطلوبة ومن ثم نقله إلى مشفى الزبداني عند تأكد الإصابة".

وأبدى المشفى، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية، عتبا ضمنيا وهو يضيف: "كنا نتوقع توجيه الشكر منه ومن نقابة الفنانين للاهتمام بجميع الفنانين".

وأقر المشفى بحالة الزحام الشديد التي تحدث عنها رافع، إلا أنه أورد أرقاما مغايرة لما جاء في تسجيل رافع الذي تحدث عما شاهده خلال فترة وجوده في المشفى من حالة ازدحام شديدة، ومرضى يفترشون أرض المشفى، وذوي المرضى الذين لا يجدون حلا سوى أن يتركوا مريضهم ويقولون لكوادر المشفى: "هذا رقم هاتفنا.. أخبرونا حين يموت المريض".

كما قال رافع في التسجيل، الذي أشار فيه إلى أنه رأى نحو ستين حالة وفاة في يوم واحد. وحول ذلك سجل المشفى بعض الملاحظات، بدأها بالإشارة إلى أن "جميع الأنظمة الصحية المتطورة في العالم ارتبكت عند اشتداد الإصابة وقد لحظنا سقوط المرضى في الطرقات وازدحام أروقة المشافي وعدم كفاية أسرّة العزل والعناية والوفيات العالية".

ويتابع المشفى في تدوينته أنه "كان معدا لعزل مصابي كورونا، إلا أنه عاد جزئيا نظرا لمحدودية الإصابات، ومؤخرا، "وبعد اشتداد الإصابة تفاجأت إدارة المشفى بازدياد المراجعين في وقت عمل المشفى الجزئي فحدث نقص الأسرّة والأكسجين لأيام، لذا قامت بعودة التفرغ من جديد للتصدي للجائحة".

وفي رد غير مباشر على الأرقام التي ذكرها رافع، قال المشفى إنه "ومع ذلك فإن الإسعاف سجل مراجعات في الذروة لنحو 100 مريض خلال 24 ساعة، ويصل حاليا لنحو 40 مريضا خلال 24 ساعة"، وفي الحالة التي دفعت المشفى إلى "إعادة بعض المرضى الجيدين للعزل المنزلي وليس لانتظار الموت، كما يدعي فناننا المذكور".

وأشارت التدوينة إلى إصابة مدير عام مشفى الأسد، حسين المحمد، "الذي كان ينام في المشفى" لتقول إنه "وجب على جيشنا الأبيض (الكادر الطبي) الخوف والحذر وهم يتساقطون يوميا ووجب على المجتمع حمايتهم لأنهم يضحون بحياتهم".

وفي إشارة إلى الصورة التي تم تداولها لأحد أعضاء مجلس الشعب الجديد، وهو يبتسم في لقطة "سيلفي" ودون مراعاة لإجراءات السلامة، قال المشفى: "كنا نتوقع أن يقف مجلس الشعب دقيقة صمت على أرواح من فقدوا وخاصة الكادر الطبي بدل تبادل الصور والابتسامات بدون تطبيق وسائل الحماية لنقل السلوك المثالي للشعب".

وختم المشفى بالمطالبة بالتوقف "عن الاصطياد بالماء العكر وعدم المبالغات"، مضيفا: "ولنكن رحماء ولننتقد بوعي وحب ولنشكر من قام بواجبه".

وكان عدد من الصفحات تداول تسجيلا صوتيا للفنان أحمد رافع يتحدث فيه عن تجربته في المشفى، وأبدى في عتبه على الجميع سواء الناس الذين لا يتقيدون بأي إجراءات، أو المتاجرة بالأدوية وأسطوانات الأكسجين.

أسامة يونس

المصدر: RT