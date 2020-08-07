إحالة طبيب مصري للمحاكمة بعد ختانه طفلة وإصابتها بالصرع

أحيل طبيب مصري في قرية كوم الصعايدة، بمركز جرجا في جنوب محافظة سوهاج، إلى المحاكمة التأديبية، لإجرائه عملية ختان لطفلة عمرها 12عاما، مما نتج عنها مضاعفات خطيرة على صحتها.

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وباشرت النيابة الإدارية بجرجا تحقيقاتها في القضية، بناء على ما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة الطفلة بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه لأعضائها التناسلية.

وكشفت التحقيقات عن أن والد الطفلة اصطحبها للمتهم آنف الذكر، حيث يعمل بالوحدة الصحية، للقيام بإجراء عملية "ختان"، مما نتج عنها نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي.

وأدى ذلك لدخول الطفلة في حالة صرع، ما استدعى حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي.

وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، ادعى أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني سبب الاحتكاك أثناء سير الطفلة، مما استدعى استئصاله جراحيا.

وثبت بتقرير الطب الشرعي عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية تشويه للأعضاء التناسلية.

وورد إلى النيابة حكم محكمة جنايات جنوب سوهاج في القضية، بمعاقبة والد الطفلة المجنى عليها، بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبإحالة الطبيب إلى المحاكمة التأديبية.

المصدر: المصري اليوم