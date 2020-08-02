الفنان المغربي الأسمر يطلق أغنيته "سمحيلي"

أطلق نجم "The Voice" في موسمه الخامس المغربي رضوان الأسمر، أول إصدار رسمي له بعد تألقه في البرنامج، حيث كان منافسا ضمن فريق الفنانة المشهورة سميرة سعيد.

والأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع شركة "Platinum Records - بلاتينوم ريكوردز"، وهي بعنوان "سمحيلي"، عبر قناة الشركة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان مراد الأسمر، وتوزيع جان ماري رياشي.

ويحمل الفنان المغربي رضوان الأسمر في سجله الفني العديد من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة مهمة تخطت منها حاجز الـ14 مليون مستمع عبر "يوتيوب"، من بينها أغنية "ناكر الإحسان"، و"قال جاني بعد يومين"، وأغنية "وقفت الساعة"، وغيرها من الأغاني.

وشركة "Platinum Records - بلاتينوم ريكوردز"، تابعة لمجموعة "Mbc" الرائدة، التي تقدم خدمات الموسيقى والترفيه وتساهم في نشرها من خلال إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير من النجوم.

المصدر: "ar.le360.ma"