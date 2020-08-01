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اليونان.. تدشن أول متحف تاريخي تحت الماء - فيديو

مجتمع

اليونان.. تدشن أول متحف تاريخي تحت الماء - فيديو
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المتحف اليوناني تحت الماء
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دشنت اليونان السبت أول متحف تحت الماء، عند حطام سفينة غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد وكانت تحمل آلاف الجرار الخزفية التاريخية، قبالة سواحل جزيرة ألونيسوس غربي بحر إيجة.

وحضرت وزيرة الثقافة لينا ميندوني ومسؤولون آخرون حفل التدشين الذي أقيم على متن سفينة وتحت الماء بمشاركة غواصين.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن زيارة الموقع ستتاح لهواة الغوص المرخصين بين الثالث من أغسطس، والثاني من أكتوبر، فيما سيتمكن الأشخاص غير القادرين على الغطس من القيام بجولة افتراضية في المتحف داخل مركز في مدينة ألونيسوس.

وقالت ماريا أغالو رئيسة المجلس البلدي في ألونيسوس، إن "الحطام موجود على عمق يتراوح بين 21 و28 مترا قرب سواحل جزيرة بيريستيرا ويحوي على ما بين 3 - 4 آلاف جرة".

من جهتها، أكدت مديرة قسم الآثار تحت الماء، باري كالامارا، لقناة "إي آر تي" اليونانية، أن "السفينة التجارية الضخمة، والتي كانت تنقل آلاف الجرار، غرقت عام 425 قبل الميلاد بسبب عواصف هبت خلال عبورها بين شبه جزيرة خالكيذيكي في شمال اليونان وجزيرة سكوبيلوس".

وأوضحت كالامارا، أن الجرار "تكشف الحجم الضخم للسفينة القديمة".

وأشارت، إلى أن معظم الجرار لا تزال في حالتها الأصلية منذ اكتشافها عام 1985.

المصدر: "أ ف ب"

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