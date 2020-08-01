وفاة أكبر مرشد سياحي في السعودية

أعلنت السعودية الجمعة عن وفاة أبو سند أكبر مرشد ودليل سياحي في المملكة عن عمر ناهز 90 عاما، بعد معاناته من المرض وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

والعم سعيد بن جمعان الشهير بكنيته أبو سند، هو أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجيد التحدث بـ4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن جمعان «أبو سند» أكبر دليل سياحي في #السعودية عن عمر يناهز 90 عاماً. والعم سعيد «أمي» ويجيد 4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة #نجران والمساهمة في تعريف زوار المملكة بتاريخها وتراثه. pic.twitter.com/Xm0AOtFUzh — نجران اليوم (@NajranToday) July 31, 2020

ومثل الراحل، علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

وتتكون عائلة أبو سند من 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، إلا أنه لم يرث أحدا منهم المهنة عن أبيه.

رحل عن دنيانا أشهر دليل سياحي في السعودية العم سعيد بن جمعان ( ابو سند) كان الراحل أميا لكنه اجاد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية تحدثا ورافق جميع الجنسيات بين مواقع نجران التاريخية وشكل في شخصه معلما إنسانيا راقيا سيظل باقيا في ذاكرة الجميع رحم الله ابو سند واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/fPMbWRyAp3 — علي اليامي (@3525_ali) July 31, 2020

المصدر: "وكالات سعودية"