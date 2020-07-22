السعودية.. قبر جماعي لضحايا الجريمة البشعة في الأحساء

شيعت جموع من المواطنين السعوديين، الأربعاء، ضحايا فاجعة قرية الشعبة في الأحساء، بعد مضى نحو 7 أيام على الحادثة.

وشهدت مقبرة القرية، توافد الأهالي وذوي وأقارب الضحايا الـ5، لمواراة جثامينهم في قبر جماعي.

وفي الوقت الذي يتحفظ أهالي الضحايا عن الحديث عن أي تفاصيل إضافية، إلا أنه وبحسب المعلومات المتواردة، فإن والدة المتوفين الـ5 ساءت حالتها الصحيّة بسبب الواقعة، الأمر الذي استدعى مراجعتها المستشفى.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة خيوط الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام، الفترة الماضية، حيث شاهد الأب المكلوم علي عباس الفرج (49 عاما)، أبناءه فارقوا الحياة ما بين شنق أو نحر.

وأكد عدد من ذوي المتوفين، أنه لم يتم حتى الآن معرفة التفاصيل حيال الحادثة، وهي لدى الجهات المختصة.

وأشار ذوو الضحايا، أن العزاء سيكون عبر الهاتف تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المعنية.

المصدر: "عكاظ"