"عراضة شامية" لعريس في مدينة مصراتة الليبية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، حفلا أحيته فرقة ترتدي الزي الشامي الأصيل، في مدينة مصراته الليبية، قدمت خلاله فن "العراضة" السوري.

ويبدو في الفيديو المصور، عدد من الأشخاص بالزي الشامي وهم يؤدون العراضة الشامية المشهورة في سوريا، حيث تغنى المؤدون بالعريس ومدينة مصراته وأهلها.

⛔مصراتة

يتكهرب ⚡ من جمالك...🤔؟

زين زين مصراتة يانور العين ..🤔؟

هما المصاريت عاطين ولا واخذين ..🤔؟ pic.twitter.com/GstrSuE2pU — Wagak Original (@wagak_original) July 17, 2020

جدير بالذكر أن المدينة تقع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل عن موعد ومكان الحفل.

المصدر: "وكالات"