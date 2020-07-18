"الرواية الكاملة"... من جرّد قتيل فيلا نانسي عجرم من ملابسه وكيف أصيبت في ساقها؟

كشف فيلم وثائقي جديد بعنوان "الرواية الكاملة"، العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.

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وتحدثت نانسي عجرم في الفيلم لأول مرة، عن سر الجرح الذي أصاب قدمها عقب قتل زوجها لشاب سوري بحجة محاولته اقتحام منزلهم.

وقالت إن الجرح في ساقها نتج عن حرق من شظية رصاصة. وأشارت إلى أنه عند توقف إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، سارعت هي لتفقد زوجها وبناتها، ودخلت في حالة انهيار عصبي.

وأردفت قائلة: "شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي وتبين أن هناك حرقا من شظية".

وتابعت نانسي عجرم في وثائقي "الرواية الكاملة" أنه وقت سماعها صوت تبادل إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، خرجت من الحمام واعتقدت أن زوجها قتل.

وقالت: "عشت مستقبل بثانيتين: مات فادي؟ أخدوا ميلا؟ ايللا صار لها شي؟ دقائق مرت كسنة".

وروت نانسي عجرم في الفيلم، أنه فور شعورها بدخول مقتحم منزلها للداخل، بعدما ظل مختبئا في الشرفة لمدة 3 ساعات، دخلت إلى الحمام واتصلت بوالدها، وأخبرته أن هناك "حرامي بالبيت"، في الوقت الذي كان محمد الموسى يهدد زوجها فادي الهاشم بالسلاح طالبا المال.

وذكر والدها أنه طلب من زوجته الاتصال بالشرطة بينما كان يتوجه إلى الفيلا بعد تلقي اتصال ابنته.

واتهم طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم بالقيام بتسريب صورة قتيل منزلهما محمد الموسى وهو مجرد من ملابسه بعد قتله عبر شبكة الإنترنت، لكن الهاشم نفى هذه المزاعم، وأكد أنه لا تجمعه معرفة سابقة بالموسى.

وأوضح الهاشم في الفيلم الوثائقي أن الطبيب الشرعي هو من طلب تجريد الراحل من ملابسه وصوره من أجل الملف الشرعي، كما تم حجز كل هواتف العاملين في الفيلا، وبالتالي ليسوا هم من سرب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف فادي الهاشم أن محمد الموسى قال له عند مواجهته له "لا تجبرني أن أذيك، أين زوجتك؟، فسمع صوت نانسي من الحمام أثناء اتصالها بالسائق أحمد الذي كان متواجدا مع شقيقه وصديقين، وتوجهوا إلى الفيلا أيضا، وأصر الموسى على طلب خروج نانسي، لكن زوجها فادي رفض ذلك، ووصل السائق وأصدقاؤه".

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة إلى الشمال من بيروت عاصمة لبنان، تعرضت وفقا لرواية نانسي وزوجها لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.



المصدر: "القبس"



