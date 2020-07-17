شهدت محافظة كفر الشيخ في مصر، جريمة وحشية من أب تجاه طفلته الرضيعة هزت البلاد بأكملها بعدما نشرت صور الطفلة على وسائل الإعلام.

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وقام الأب بالاعتداء على طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها الخمسة أشهر وأصابها بكدمات وكسور بحجة أنه يرفض "إنجاب الإناث".

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن الأب يتعاطى المخدرات، وقام بضرب طفلته بسبب كرهه لإنجاب الفتيات، حتى أنه تزوج مرتين وأنجب طفلتين ثم تزوج بأخرى وأنجب منها طفلة أيضا.

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ونوهت وسائل الإعلام بأن علامات الضرب والكسور ظهرت على الطفلة الرضيعة من خلال فيديو تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسبب غضبا واسعا في البلاد.

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وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فريق التدخل السريع المركزي بالتدخل للتعامل مع حالة الطفلة، وتم التوصل إليها وتبين أنها تعاني من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجار استكمال الفحص ومعالجتها، واستكمال التحقيقات في الأمر.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية