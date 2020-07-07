تحرش في تركيا وجدت فيه محكمة "عاطفة أبوية"!

أصدرت محكمة تركية قرارا في قضية تحرش، أثار دهشة الكثيرين وغضب آخرين، حيث توصلت إلى أن ما جرى مجرد "عاطفة أو تصرف أبوي من المدير تجاه عاملة أصغر منه سنا".

وذكرت صحيفة "زمان" أن هذا الحكم صدر عن الدائرة 14 بمجلس الدولة التركي.

وروت أن الدائرة 5 من محكمة الجنايات في مدينة بورصا، أصدرت في البداية حكما قضى بإدانة المتهم في القضية، إلا أنه قدم طعنا في الحكم، وتولت الدائرة 14 من مجلس الدولة النظر في هذه القضية.

ووفق أقوال الموظفة المعنية بهذه القضية، تجرأ المدير المتهم على لمس مؤخرتها قائلا لها: "ما شاء الله، أنت جميلة جدا، مثل اللوز".

إلا أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أنه "لم يتم الجزم بما يكفي ما إذا لمس المدير مؤخرة الموظفة بعاطفة أبوية أو لا".

واستندت المحكمة في موقفها إلى شاهد رأى أن لمس المؤخرة كان بعاطفة أبوية تجاه الموظفة، في حين رأى شهود آخرون أن ما جرى كان بغرض التحرش الجنسي، الأمر الذي دفع المحكمة إلى استنتاج مفاده عدم التأكد ما إذا كانت اللمسة أبوية بريئة أو العكس، وقضى الحكم استنادا إلى ذلك ببراءة المتهم.

ورصدت الصحيفة استنادا إلى تقارير حقوقية أن تركيا تشهد تزايدا في حوادث العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن المجلس الأوروبي كان حذر في تقرير صدر عام 2018 الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالبا باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال المجلس الأوروبي في نص تقريره إن "27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم".

وفي الشأن ذاته، سُجل العام الماضي مقتل 474 امرأة في تركيا، وفق تقرير نشر في منصة "سنوقف الجرائم ضد المرأة"، فيما رصد الموقع ذاته مقتل 440 امرأة عام 2018.

المصدر: زمان