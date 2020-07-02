جريمة جنسية صادمة بأكثر من 50 فتاة تهز الجامعة الأمريكية في مصر (صور)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الخميس، عن جريمة جنسية بشعة لأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم.

He is a pedophile/rapist/sexual harrasser/manipulator, he violated over 50 women in Egypt, he also violets his colleagues in Spain. He blackmails his victims to sleep with him. He should be held accountable for committing all of these crimes by now. Please spread awareness. https://t.co/LDcHjZKevmpic.twitter.com/mhs4Rvpegi — سارة 🇪🇬 (@sarahxab_) July 1, 2020

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وقالت صحيفة "المصري اليوم"، أن مجموعة من الفتيات اتهمن شابا يدعى "أ.ز" يدرس في الجامعة الأمريكية، بقيامه بالتحرش بهن وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته الجنسية.

ونشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين إياه بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.

وفي شهادات بعض الفتيات المنتشرة، قالت إحداهن: "هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاما، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".

Beware of those who befriend sexual predators and of those who belittle sexual assault stories. They may not have assaulted someone... but their silence is just as much a crime. 99.3%. Every. Single. Woman. You. Know. What are YOU going to now do about it?#المتحرش_أحمد_بسام_زكيpic.twitter.com/rZVyyifiMz — Meriem Ahmed. (@Meriemahmed19) July 2, 2020

وقالت فتاة أخرى: "سبق وتحرش بي، وقام بمطاردتي وتهديدي مئات المرات، وفي إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكني لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية".

المصدر: المصري اليوم