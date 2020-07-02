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جريمة جنسية صادمة بأكثر من 50 فتاة تهز الجامعة الأمريكية في مصر (صور)

مجتمع

جريمة جنسية صادمة بأكثر من 50 فتاة تهز الجامعة الأمريكية في مصر (صور)
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الخميس، عن جريمة جنسية بشعة لأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم.

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وقالت صحيفة "المصري اليوم"، أن مجموعة من الفتيات اتهمن شابا يدعى "أ.ز" يدرس في الجامعة الأمريكية، بقيامه بالتحرش بهن وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته الجنسية.

ونشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين إياه بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.

وفي شهادات بعض الفتيات المنتشرة، قالت إحداهن: "هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاما، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".

وقالت فتاة أخرى: "سبق وتحرش بي، وقام بمطاردتي وتهديدي مئات المرات، وفي إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكني لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية".

المصدر: المصري اليوم

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