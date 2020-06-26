إصابة موسيقار مصري مشهور بفيروس كورونا
كشفت منى إش إش، ابنة الموسيقار المصري حسن إش إش، عن إصابة والدها فجأة بفيروس كورونا المستجد، وعبرت عن أساها لذلك في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".
ونشرت منى إش إش فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن الكريم، وعلقت قائلة: "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا.
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الكرونا راحت لبابا لحد بيته زى ماجتلى لحد بيتى😥😥آللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يارب إشفى أبويا وعافيه وإشفينى و إشفى كل مريض يتألم 🙏🌹🌹آمين يارب العالمين 🙏 من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والإبتلاء😢 الفيديو ده فى رمضان 2020 أى حد يتعب يتصل ب105 ويختار رقم 3 والله بيردوا على طول دكاترة محترمين.
وتابعت: "يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفيني واشفي كل مريض يتألم، آمين يا رب العالمين. من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء. الفيديو ده فى رمضان 2020".
جدير بالذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري ما زالت حتى الآن تعاني من كورونا ولم تتماثل للشفاء بعد.
المصدر: "صدى البلد"