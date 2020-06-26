إصابة موسيقار مصري مشهور بفيروس كورونا

كشفت منى إش إش، ابنة الموسيقار المصري حسن إش إش، عن إصابة والدها فجأة بفيروس كورونا المستجد، وعبرت عن أساها لذلك في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

ونشرت منى إش إش فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن الكريم، وعلقت قائلة: "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا.

وتابعت: "يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفيني واشفي كل مريض يتألم، آمين يا رب العالمين. من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء. الفيديو ده فى رمضان 2020".

elbalad



جدير بالذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري ما زالت حتى الآن تعاني من كورونا ولم تتماثل للشفاء بعد.

المصدر: "صدى البلد"