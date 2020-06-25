المغرب.. "الإجهاض" يقود 11 شخصا بينهم قاصر إلى القضاء

أحال أمن مدينة مراكش المغربية، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، 11 شخصا يشتبه في تورطهم في ممارسة الإجهاض السري والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وأشارت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن عناصر الشرطة القضائية في مراكش تمكنت من توقيف الأشخاص المعنيين يوم الثلاثاء الماضي، ومن بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبائن، منهم فتاة قاصر (17 عاما)، بعد تورطهم في عمليات الإجهاض السري.

وجاء التدخل الأمني بعد ورود شكاوى إلى الأمن، تفيد بأن "عيادة تعود ملكيتها لأخصائي في أمراض النساء والتوليد بحي جليز، تنشط في الإجهاض غير المشروع".

وعلى إثرها، فتحت النيابة العامة تحقيقا أوليا بهذه الجرائم المفترضة، توج بتوقيف الطبيب مالك المصحة، (77 عاما)، برفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بالعيادة ذاتها.

وتم توقيف الفتاة القاصر المذكورة وشخص تربطها به علاقة غير شرعية، وسيدتين واحدة من معارف القاصر، وأخرى حامل كانت بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة.

المصدر: "هسبريس"